C'era una volta la tranquilla Avetrana, cittadina semisconosciuta di seimila anime accomodata nel cuore del Salento, proprio sul confine tra le province di Taranto e Lecce. Nell'agosto del 2010 quel paese fatto di case bianche e basse venne sostituito dalla “brutta Avetrana”, patria del delitto della povera Sarah Scazzi e del pozzo dei veleni che avrebbe generato il brutale assassinio di quello scricciolo biondo.

La “brutta Avetrana” divenne famosa in tutto il mondo, insieme al volto angelico sorridente della 15enne Sarah e a quelli più arcigni della cugina Sabrina e degli zii Michele Misseri e Cosima Serrano. I tre personaggi chiave di una storiaccia che quattordici anni dopo la cittadina salentina sperava di essersi messa alle spalle. Recuperando la sua storica tranquillità. Domani, invece, in paese tornerà a fare capolino l'enigmatico zio Michele. Ha scontato otto anni in carcere per aver cercato di nascondere il delitto, facendo sparire il cadavere della nipote. Secondo i giudici quel torrido 26 agosto del 2010 furono le due donne di casa Misseri a strangolare Sarah, armate della rabbia cucinata in un crogiolo di invidie e gelosie familiari. Sabrina e Cosima per l’esecuzione della quindicenne sono all’ergastolo. Dicono di essere innocenti. Zio Michele, invece, da domani sarà libero, nonostante da anni si professi unico colpevole. Fu lui a squarciare il velo di omertà che per oltre 40 giorni coprì il tragico destino di Sarah, svanita nel nulla mentre si recava proprio a casa Misseri. L’uomo confessò dinanzi al pm Mariano Buccoliero, durante un interrogatorio drammatico. Portò gli investigatori al pozzo di contrada Mosca. In quella cisterna interrata, quasi colma di acqua, aveva lanciato il cadavere della nipote. Disse di averla uccisa nel garage della villetta di via Deledda, proprio dove da domani dovrebbe tornare a vivere. Sette giorni dopo cambiò il suo racconto, infilando sulla scena del delitto la figlia Sabrina. La ragazza finì in cella a soli 22 anni. Da allora dal carcere è uscita solo per le udienze del processo chiuso con la condanna all’ergastolo per lei e la mamma. Michele, poi, ha cambiato di nuovo versione, accollandosi l’omicidio e scagionando la figlia. Disse di aver assassinato la quindicenne dopo aver avvertito un forte calore alla testa. Gli investigatori, però, non hanno creduto alla sua storia. Ed hanno ricostruito un puzzle di rapporti e veleni, fatto di diversi volti.

Tra bugie e silenzi