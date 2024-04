Mario Pisano, il pugliese morto nella centrale elettrica era un pensionato: «Lavorava con la Partita Iva e aveva 73 anni». Domani sciopero generale

Mario Pisano, il pugliese (di San Marzano di San Giuseppe) morto nel disastro della centrale elettrica di Suviana, non era un dipendente diretto di Enel. Era partito dalla Puglia per lavorare con una ditta appaltatrice. E aveva la partita Iva. Era un pensionato, che continuava a lavorare per poter aumentare i propri guadagni.

Lo spiega Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna. «Quello che è grave è quello che non sappiamo - ha detto Bulgarelli - Non si sa quali sono le aziende di cui erano dipendenti i lavoratori esterni. Poi scopriamo che uno è un pensionato di 73 anni, una partita Iva: che mondo del lavoro è?».

E il sindacato confederale, intanto, annuncio lo sciopero: «Di fronte alla strage di lavoratori avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi (bacino di Suviana), giovedì 11 aprile sciopero generale di tutti i settori (pubblici e privati), per l'intera giornata in tutta l'Emilia-Romagna indetto da Cgil e Uil. A Bologna manifestazione con concentramento in piazza XX settembre dalle 9».