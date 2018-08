Investì un anziano e fuggì: preso il pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Manduria il presunto responsabile dell’investimento dell’ottantaseienne manduriano, Leonardo Montanaro, travolto martedì scorso, 31 luglio, mentre andava in bicicletta sulla Manduria San Cosimo alla Macchia. Si tratta di un uomo residente a Torre Santa Susanna di cui non si conoscono le generalità. L’uomo non si sarebbe fermato a soccorrere l’anziano che è poi morto all’arrivo in ospedale.Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto sono state condotte sin dalle prime ore dagli investigatori dell’Arma che sono riusciti ad individuare il presunto pirata della strada grazie alla testimonianza di una persona che aveva sentito il rumore del botto e poi della macchina che si allontanava di corsa ma soprattutto al ritrovamento su posto di alcuni frammenti di carrozzeria dell’auto che ha permesso di identificare il modello.