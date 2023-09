Ex Ilva, i lavoratori in sciopero mentre l'ad Morselli fa ironia: «I manifesti? Pagati da me»

Dal forum Ambrosetti dell’1 settembre a Cernobbio allo Steel Commitment 2023 di oggi a Taranto che ha richiamato oltre 300 clienti, passando per gli eventi di Racconigi a marzo e di Novi Ligure a giugno, Acciaierie d’Italia ex Ilva tenta in tutti i modi di allontanare da sé l’immagine di un’azienda in declino. E prova ad accreditarsi come società che investe e si proietta nel futuro: con tanto di ironia sui manifesti contro di lei da parte dell'ad Lucia Morselli.

Cosa è successo

Oggi, però, in coincidenza con l’evento aziendale, a Taranto i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero di 24 ore, esteso anche ai lavoratori dell’indotto e ai cassintegrati dell’amministrazione straordinaria. Uno sciopero piazzato proprio nel giorno del meeting, in modo da assicurare alla protesta maggiore risonanza, preceduto da una campagna di contro-informazione culminata nei grandi manifesti affissi in città contro l’amministratore delegato Lucia Morselli (“peggiore gestione di sempre”) e arrivato, questa sì una coincidenza, poche ore dopo il vertice col Governo a Palazzo Chigi.

Stamattina, Lucia Morselli davanti ai suoi clienti ha parlato dopo i suoi dirigenti di punta (Vincenzo Dimastromatteo, Adolfo Buffo, Alessandro Labile) e i giovani ingegneri che sono in azienda e prima che gli ospiti, a bordo dei pullman, visitassero alcuni impianti.

Da quello che si è appreso, Morselli ha invitato i clienti dell’azienda a vedere con i loro occhi, e quindi dal vivo, quello che si sta facendo a Taranto, ma anche quello che è stato fatto e si ha intenzione di fare, in modo da raccontarlo all’esterno.

Morselli ha contestato la versione che viene data dell’ex Ilva, cioè di azienda allo sfascio, e ha ironizzato sui manifesti fatti affiggere dai sindacati. Ha detto: “Forse molti di voi che sono arrivati ieri sera, li avranno pure visti, beh, ovviamente li ho pagati io” e qui la platea si è messa a ridere e l’ha applaudita. L’ad ha quindi ricordato che è in Acciaierie d’Italia da 4 anni, da 1500 giorni (giunse infatti nell’autunno del 2019), che ci vuole coraggio a venire ogni giorno in fabbrica e che i suoi manager, più che lei, sono quelli che mandano avanti il siderurgico.

L’impressione che avrebbe suscitato nella platea sarebbe stata quella di un amministratore abile, capace, sul pezzo, ma d’altra parte la Morselli non l’avrebbe organizzato il meeting se l’impostazione di fondo non fosse stata questa, positiva dall’inizio alla fine. E peraltro è nota la sua capacità di stare a testa alta nei vertici ministeriali come nelle situazioni difficili.