Droga, soldi e gasolio agricolo: sequestro e denuncia della Guardia di Finanza

Droga, soldi e carburante. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito un controllo stradale nei confronti di un cittadino della provincia, già gravato da diversi precedenti di polizia, anche in materia di stupefacenti.

Il controllo

Così il controllo si è poi spostato, con l'ausilio di unità cinofile, presso la sua abitazione e ad alcuni box auto nella sua disponibilità. Qui sono stati sottoposti a sequestro materiali vari per la pesatura ed il confezionamento in panetti di sostanze stupefacenti, denaro contante per complessivi 40mila euro nonché 1.750 litri di gasolio agricolo, una pompa elettrica con annesso contalitri e pistola erogatrice. Il carburante, detenuto illecitamente, veniva di fatto utilizzato fraudolentemente per il rifornimento di autovetture. L'uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di prodotti petroliferi con sottrazione degli stessi al pagamento dell’accisa.

Inoltre, nell’ambito delle perquisizioni, l’attenzione dei militari si è focalizzata su un altro locale adibito a deposito, il cui ingresso era strumentalmente inibito dalla presenza di diversi ostacoli opportunamente posizionati per occultarne la vista. All'interno del deposito è scato così scoperto un barattolo di vetro contenente 315 grammi di cocaina, ovviamente sottoposto a sequestro.