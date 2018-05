CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La concessione demaniale marittima rilasciata nel novembre scorso dal Comune di Taranto alla società Green Sea finisce sotto la lente di ingrandimento di tre consiglieri comunali: Francesco Nevoli e Massimo Battista (Movimento 5Stelle) e Vincenzo Fornaro (Taranto Respira), firmatari di un’interrogazione che stamattina verrà discussa in aula.I consiglieri dicono di aver avanzato alla Direzione Patrimonio – Servizio Demanio Marittimo richiesta di accesso agli atti relativi all’istanza presentata nel settembre dello scorso anno «dal signor Luca Tagliente in qualità di legale rappresentante della società Green Sea s.r.l.s.», «tesa ad ottenere in concessione un’area presente sul Lungomare Vittorio Emanuele III, della superficie complessiva di mq 1.645 circa (ex pontile Rota)».Dopo l’accesso agli atti i rappresentanti di minoranza hanno appurato che il dirigente della Direzione Patrimonio aveva rilasciato la concessione demaniale marittima allo scopo di realizzare una struttura per le attività turistico ricreative, senza alcuna ulteriore specificazione in merito.I tre consiglieri fatto notare che ad oggi il Comune di Taranto non si è dotato del Piano comunale delle coste (Pcc), ricordano che l’articolo 8 della legge regionale n. 17/2015 prevede che il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del Piano comunale delle coste approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. Sottolineano, inoltre, che la concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza e che la procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico.