Una montagna di rifiuti le impedisce di arrivare a casa: «E' inaccettabile»

Doppio passaporto, italiano e statunitense, una voce straordinaria e l’amore sconfinato per il Salento e per le coste manduriane dove da anni ha deciso di trascorrere le vacanze acquistando casa. Da ieri, per Anna Greene Dell’Era, cantante afroamericana di 64 anni, questi posti sono diventati meno belli, anzi impraticabili: degli sconosciuti hanno scaricato una vera e propria montagna di rifiuti sul viottolo sterrato bloccando praticamente il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati