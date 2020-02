Buste della spesa illegali, sequestrate due tonnellate di shoppers

A Manduria sequestrate dai Carabinieri Forestali due tonnellate di buste in plastica illegali. Continua la campagna controlli finalizzata a verificare la corretta produzione e distribuzione degli “shoppers”, che ha consentito ai militari del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) carabinieri di Taranto, di sottoporre a sequestro amministrativo cautelare, centinaia di migliaia di buste in plastica illegali, pari ad un peso di oltre due tonnellate pronte per essere commercializzate. A finire nella rete degli investigatori è stata un’azienda di distribuzione di imballaggi, operante a Manduria, la quale immetteva sul mercato della provincia ionica ed anche in quelle limitrofe, “buste per la spesa” non conformi agli standard previsti dalla normativa vigente. Inoltre, gli stessi prodotti erano privi di elementi identificativi del produttore nonché marchi e diciture attestanti la loro riutilizzabilità: informazioni necessarie per il consumatore e obbligatorie ai fini del riconoscimento delle buste commercializzabili. I trasgressori, destinatari di sanzioni amministrative che possono raggiungere cifre pari a 100.000 euro, dovranno smaltire i beni sottoposti a sequestro, secondo la normativa vigente che li qualifica come “rifiuti”.

