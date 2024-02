​​Una boa della Jonian Dolphin monitora l'ecosistema marino

È stata posizionata in Mar Grande la boa sonda multi-sensore che monitora l'ecosistema marino. È il contributo della Jonian Dolphin Conservation e di Tilebytes a "Calliope", l'ambizioso Progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto focalizzata sul One Health, l'innovativo approccio scientifico volto all'applicazione del concetto di salute sostenibile, attraverso lo studio delle interazioni tra l'ambiente (e il suo sfruttamento), la salute dell'essere umano e degli animali, in linea con quanto previsto dalla Transizione Giusta e dal Green Deal europeo.

La boa sonda è uno strumento innovativo di acquisizione dati ambientali posizionata in mare aperto. Tali dati alimenteranno un più ampio sistema di monitoraggio del one health, funzionale a identificare i rischi ambientali e a valutare l'impatto dell'attività antropica sulla biodiversità. I dati e le informazioni raccolte saranno messi a disposizione della comunità scientifica e del territorio con una piattaforma web ad accesso libero.

Come funziona

La boa è dotata di tutte le tecnologie emergenti sviluppate in Calliope come il 5G, l'internet delle cose (IoT) e l'intelligenza artificiale.

Jdc e Tilebytes, partner di Calliope nell'ambito del programma "smart device per la salute animale", hanno progettato la boa sonda multi-sensore, funzionale a monitorare parametri chimico-fisici e biologici dell'ecosistema marino. Il dispositivo è stato posizionato in Mar Grande ed è in corso la messa a punto dei sistemi di trasmissione real-time.

La boa-sonda multi-sensore, multibanda con capacità di trasmissione 5G è in grado di gestire il controllo e la trasmissione dei dati acquisiti dai sensori di bordo tramite sistemi integrati di intelligenza artificiale, interfacciandosi direttamente con la centrale operativa il Cohre (Center for One Health Research and Elaboration) attivo a Palazzo di Citta da alcuni mesi.

«Per un anno ha commentato Carmelo Fanizza, founder e presidente Jonia dolphin la boa sonda raccoglierà una serie di dati in continuo che, analizzati ed elaborati dai nostri tecnici, consentiranno di sviluppare dei modelli dinamici sulle condizioni dell'ecosistema marino. Questo sistema, inoltre, ci consentirà di identificare in tempo reale possibili alert per l'ambiente marino e probabili minacce, che poi saranno confermate dopo l'ispezione dei nostri operatori esperti di monitoraggio».