Trinchera: "Il Lecce non ha necessità di vendere Hjulmand e gli altri gioielli della rosa. Baroni? Presto ci incontreremo per valutare la situazione"

Tra gli artefici della decima promozione in A del Lecce c’è anche il direttore sportivo Stefano Trinchera, 48 anni, braccio destro di Pantaleo Corvino. Per lui la soddisfazione è stata doppia in quanto salentino doc ed ex calciatore del Lecce.

Direttore Trinchera, c’è stato un momento particolare della stagione o una gara nel quale ha capito che il Lecce avrebbe potuto puntare alla promozione diretta in A?

«Ho sempre avuto sensazioni...

