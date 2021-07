Lecce, esordio in serie B il 21 agosto sul campo della Cremonese. La prima in casa il 28 agosto contro il Como

Sarà la Cremonese a "bagnare" l'esordio del Lecce nel campionato di serie B 2021-2022. La sfida con i grigiorossi si giocherà il 21 agosto allo stadio Zini. Il debutto al Via del Mare è fissato per il 28 agosto contro la neopromossa Como. Quindi, alla terza giornata i giallorossi giocheranno il big-match sul campo del Benevento prima di affrontare in casa l'Alessandria. La sfida con i piemontesi precederà la doppia trasferta contro Crotone e Cittadella. Alla settima giornata al Via del Mare sarà di scena il Monza mentre l'altro big-match, quello contro il Parma di Gigi Buffon, è in programma alla dodicesima giornata sul manto erboso del Via del Mare.

A novembre c'è l'ex Lucarelli

Alla quindicesima giornata il Lecce troverà sulla sua strada la Ternana allenata dall'ex Cristiano Lucarelli, una gara che si annuncia molto interessante. La serie B non si fermerà a Natale. Il Lecce giocherà la penultima giornata di andata, il 18 dicembre, in casa contro il Vicenza dopodiché chiuderà la prima parte di stagione il 26 dicembre in casa del Pordenone.