Il Covid-19 torna a bussare alla porta del Lecce: altri cinque casi di positività

LECCE A distanza di una settimana, il Covid-19 torna a presentarsi in casa del Lecce. Questa volta, i casi di positività sono molti di più, addirittura 5. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa dall'ufficio stampa del club giallorosso. Ecco il comunicato: "L’Us Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ieri, sono risultati positivi al Covid-19 tre calciatori e due componenti dello staff. I soggetti sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari". Ricordiamo che il Lecce sarà impegnato domani sera, alla ore 21, al Via del Mare, contro il Pescara. La gara contro gli abbruzesi sarà preceduta in mattinata da un altro ciclo di test molecolari, nel rispetto del protocollo sanitario. Al momento Lecce-Pescara non è a rischio. Aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: 14:43

