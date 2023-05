Lecce, sei ancora padrone del tuo destino. Domenica si va a Monza

Esserea 180’ dal termine del campionato non è cosa di poco conto, soprattutto poi quando si è coinvolti in una lotta a tre per evitare il terz’ultimo posto in classifica che porta dritto in serie B. Nonostante tutte le difficoltà incontrate nell’ultimo periodo, ilha due partite a disposizione controper centrare l’obiettivo stagionale. Che può essere raggiunto lo stesso anche senza far punti da qui alla fine del campionato a condizione però che il Verona conquisti al massimo altri due punti o che lo Spezia ne raccolga soltanto uno. Chiaramente, per non andare incontro ad inutili rischi, la squadra dicercherà di fare da sè andando a racimolare i punti necessari per tagliare il traguardo della salvezza.Vediamo allora cosa propone il calendario relativamente alle ultime due giornate del campionato di serie A 2022-2023. Il Lecce, attualmente al quint’ultimo posto, gode di un vantaggio di due punti sullo(quart’ultimo) e tre sull’(terz’ultimo). La penultima giornata prevede l’anticipo di sabato al “Picco” tra Spezia e Torino mentre Lecce e Verona scenderanno in campo il giorno dopo, domenica 28 maggio, rispettivamente a Monza e in casa contro l’Empoli. Sulla carta proprio gli scaligeri hanno l’impegno più agevole contro una formazione che non ha obiettivi da centrare avendo già ottenuto la salvezza con tre turni d’anticipo.Nell’ultima giornata, le cui date non sono state ancora definite, il Lecce ospiterà al Via del Mare il Bologna mentre Spezia e Verona giocheranno entrambe in trasferta rispettivamente contro Roma e Milan. Va detto infine che Lecce, Spezia e Verona potrebbero chiudere la stagione a pari punti: a quel punto entrebbe in ballo lache premierebbe il Verona mentre Lecce e Spezia giocherebbero lo spareggio. Stesso epilogo in caso di arrivo a pari punti tra due squadre.