Un Bari cinico vince nel finale a Vibo Valentia: la serie B dista due vittorie / Risultati

(FOTO DOMENICO BARI)

Il Bari vince anche a Vibo Valentia con il minnimo sforzo e vede la serie B. Battuta la Vibonese per 1-0 grazie alla zampata di Scavone. Un gol nato dopo i cambi del tecnico Mignani che ha inserito proprio Scavone in campo e il calciatore ha realizzato il gol a 8 minuti dalla fine. Non un bel Bari ma un Bari cinico, bravo al primo affondo utile a segnare il gol vittoria al cospetto di un avversario che non aveva demeritato. La Vibonese di Nevio Orlandi, infatti, aveva tirato in porta più dei biancorossi, specie nel primo tempo. Il Bari adesso è a sole due vittorie dalla promozione diretta in serie B.conservando almeno dieci punti sul Catanzaro e cinque giornate dalla fine. E domenica ci sarà il derby Bari-Andria con i biancazzurri andriesi che oggi hanno battuto la Paganese in un match da dentro o fuori per la salvezza. Vince anche il Foggia di Zeman che dilaga contro il Catania.

Risultati 33esima giornata: Avellino-Messina 1-1; ViboneseBari 0-1; Foggia-Catania 5-1; Monterosi-Juve Stabia 3-0; Campobasso-Latina 2-0; Fidelis Andria-Paganese 1-0; Potenza-Palermo 2-2; Catanzaro-Turris 2-0; Virtus Francavilla-Picerno.

Classfica: Bari 71; Catanzaro 61; Avellino 56; Virtus Francavilla, Monopoli 55; Palermo 53; Foggia 50; Turris 45; Latina 44; Monterosi 43; Juve Stabia 42; Catania, Picerno, Campobasso 40; Taranto 36; Messina 33; Potenza 31; Paganese 30; Andria 28; Vibonese 19.