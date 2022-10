Troppa Fortitudo Bologna (86-62) per il Nardò

La prima trasferta di campionato si trasforma in incubo per la Hdl Nardò che viene travolta al "PalaDozza" dalla Fortitudo Bologna di Luca Dalmonte. La formazione granata dura appena 10 minuti (i primi), sciogliendosi poi come neve al sole davanti all’incedere (e che incedere) altrui. In avvio il Nardò dà l’impressione di esserci, giocando a viso aperto e senza alcun timore. Stojanovic, La Torre e Vasl (3/3 dalla distanza al termine del quarto) firmano il soprasso al 5’ (13-15), ma due due triple di Panni e un sottomano di Cucci spingono la “Effe” sul +8 (29-21) all’uscita dai blocchi della seconda frazione. Il solco è aperto e il “toro” non riesce più ad arginarlo. Un viaggio in lunetta di Aradori e una penetrazione di Thornton fanno 43-32 mentre i pugliesi non la mettono dentro praticamente mai (2/10 da 3 nel secondo periodo). Ci prova il solito Vasl (già a quota 5/7 da dietro l’arco) a tenere Nardò in partita (53-47 al 27’), ma è un vano tentativo (65-50 al 28’55”). La squadra di coach Di Carlo è in totale rottura: annaspa e s’incarta, è sulle gambe e precipita sul -20 (75-52), alzando bandiera bianca già in avvio di ultimo quarto. Finisce 86-62 per la Fortitudo. Dopo due giornate di campionato Nardò con una vittoria interna contro Chiusi (95-90) e una sconfitta.

Fortitudo Bologna-Hdl Nardò 86-62

Parziali: 21-21; 43-32; 67-52.

Kigili Bologna: Cucci 16, Niang, Barbante 8, Bonfiglioli, Panni 8, Paci, Fantinelli 9, Italiano 12, Thornton 16, Aradori 12, Davis 5. N.e.: Biordi. All.: Dalmonte.

Hdl Nardò: Kebe, Baccassino, Donda 2, Parravicini 2, Stojanovic 17, Vasl 18, Borra, La Torre 2, Poletti 17, Baldasso 4. All.: Di Carlo.

Arbitri: Salustri, Yang, Attard.

Note – Fallo tecnico: 18’30” panchina Bologna (35-31). Tiri da due: Bologna 19/33, Nardò 13/38. Tiri da tre: Bologna 12/26, Nardò 8/28. Tiri liberi: Bologna 12/12, Nardò 12/14. Rimbalzi: Bologna 38 (Barbante 7), Nardò 35 (Poletti 12).