In serie A2 il Ct Maglie difende il primato in classifica contro il Tc Bisenzio Prato

Domani si gioca la seconda giornata di campionato di serie A2 maschile. A partire dalle ore 10, il Ct Maglie ospita sui propri campi in terra rossa i toscani del Tc Bisenzio di Prato. Il Ct Maglie, unica squadra pugliese e del proprio girone vincitrice nella prima giornata, dovrà affrontare un team molto agguerrito in cerca di punti per migliorare la propria classifica a spese dei magliesi.

Crepaldi out

Continua l'assenza di Erik Crepaldi ancora in ospedale, anche se ultimamente sono giunti segnali incoraggianti sulle sue condizioni. Pertanto il direttore sportivo del Ct Maglie, Antonio Baglivo, dovrà fare affidamento su gli altri giocatori disponibili tra Egor Gerasimov (1.7), Renzo Olivo (1.17), Jelle Sels (2.1), Geoffrey Blancaneaux (2.1), Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4), Silvio Mencaglia (2.5), Mattia Leo (2.6), Alessio Giordano (2.8), Luigi Corrado (3.1), Gabriele Frisullo (3.1), Samuel Spano (3.1), Alessio Lefebvre (3.4), Marco Baglivo (3.5). La squadra è seguita dai tecnici Michele Pasca e Marco Cezza.

La formazione del Tc Bisenzio di Prato è composta da Daniele Capecchi (2.2), Samuele Pieri (2.3), Jacopo Stefanini (2.3), Gabriele Bonechi (2.4), Francesco Canò (2.4), Mattia Materi (2.4), Cosimo Banti (2.7), Alessio Gelli (2.8) e Tommaso Arcangeli (3.1).

Lavori in corso

Presso il Circolo Tennis Maglie nelle ultime settimane sono stati eseguiti lavori di miglioramento come il completamento del passaggio all'illuminazione Led dei campi che ha potenziato la resa visiva per gli incontri notturni. Inoltre i lavori di ristrutturazione hanno permesso la riapertura del bar interno.

“Tutti questi lavori – per il direttore sportivo Baglivo – permetteranno una migliore fruizione dei nostri impianti da parte dei nostri soci e del pubblico per i nostri eventi sportivi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia tra il nostro circolo e l'amministrazione comunale attenta alle esigenze sportive del territorio”.

Gli incontri che si svolgeranno sul campo centrale saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “ctmaglie ufficio stampa”. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nel campo coperto principale.