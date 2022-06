Tra Maglie e Pavia incontro decisivo in proiezione playoff

Giovedì 2 giugno il CT Maglie ospiterà sui propri campi il TC Pavia in una sfida che si può ritenere decisiva per l'accesso ai playoff per la promozione in A2 dato che nel girone hanno gli stessi punti. La squadra magliese e quella pavese sono reduci da un pareggio, rispettivamente contro il CT Gaeta e TC Pharaon, ma il CT Maglie ha una partita in più rispetto al Pavia e sarà importante fare quanti più punti possibile prima del turno di riposo del 5 giugno. La squadra magliese avrà a disposizione Tim Handel (2.2 e 548 ATP), Fabrizio Ornago, nella foto, (2.2), Daniel Bagnolini (2.3), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7), Gianluca Romano (3.4), Marco Baglivo (4.1) e sarà seguita dai tecnici Michele Pasca, Antonio Giordano e Marco Cezza.

Il TC Pavia ha nell'organico il fortissimo austriaco Tristan Samuel Weissborn (2.1 e 106 ATP), il bulgaro Alexander Krassimir Lazarov (2.1 e 373 ATP), il tedesco Peter Heinrich Torebko (2.2), Alberto Cammarata (2.4), Federico Valle (2.5), Simone Marco Cavalleri (2.6), Andrea Lodigiani (2.6), Simone Nascardi (2.7). Nel circolo magliese si spera di rivedere Peter Torebko che ha vestito i colori magliesi dal 2016 al 2020 lasciando un bel ricordo per le sue doti tecniche e umane. L'eventuale sua presenza a Maglie sarà comunque decisa dai tecnici del TC Pavia che potrebbero anche optare di schierare un altro straniero. Nel frattempo le ragazze della serie C si stanno preparando per ospitare le ragazze del CT Lecce, domenica 5 giugno, nell'ultima giornata della fase a gironi. Con il CT Melfi impegnato contro il CT Bari sarà una sfida a distanza per decidere l'accesso ai playoff per la promozione in serie B. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 10