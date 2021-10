Il Ct Maglie fa visita al Tc Piazzano Novara. Il ds Baglivo: "E' una gara molto difficile"

Oggi si torna in campo per la terza giornata del campionato di serie A2. Il CT Maglie affronta in trasferta il TC Piazzano di Novara in una sfida nella quale i magliesi dovranno dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. I piemontesi sono una squadra di tutto rispetto potendo schierare tre giocatori con classifica 2.1

Il CT Maglie, con una vittoria e un pareggio, guida la classifica del proprio girone con un punto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati