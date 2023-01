Quattro innesti, cinque dall’inizio del mercato di gennaio. In gran parte il Taranto ha ottimizzato l’organico, senza dimenticare le partenze che tra rescissioni di dicembre e addii di inizio anno hanno compensato gli slot dei nuovi arrivi. Ma il lavoro del ds Evangelisti non è finito, come Capuano ha ammesso in tv (Antenna Sud): « Faremo qualche altra operazione dove serve, con calciatori funzionali al nostro calcio e alla nostra mentalità. Vogliamo avere alternative in tutti i ruoli e fare in modo di non disperdere l’eccezionale impresa che abbiamo fatto nel girone di andata e quindi centrare l’obiettivo della salvezza quanto prima. Non stiamo stravolgendo, anzi ho indicato alla società quei calciatori che avevano richieste e che abbiamo tolto dal mercato » .

I cinque arrivati

Un attivismo ragionato, insomma, quello che il club di Giove sta cercando di perseguire. Alla fine alla base anche degli ultimi 4 acquisti, la logica è quella di una età media non superiore ai 26 anni per elementi a caccia pure di riscatto personale. E’ il caso dei due pezzi teoricamente migliori giunti in riva allo Ionio, entrambi per l’attacco. Semprini, prima punta dalla tecnica spiccata e dall’attitudine a giocare per la squadra, non è un uomo d’area, per quanto adattabile a quella funzione, piuttosto uno che con la giocata o il movimento può aprire la strada ai compagni. In sostanza in lui Capuano trova quello che aveva provato con Raicevic prima dell’infortunio grave di quest’ultimo. Molto più interessante, sul piano strettamente tattico, l’arrivo di Bifulco. E qui sarà curioso vedere come il tecnico tarantino saprà integrarlo nel 3-5-2, viste le caratteristiche chiare da esterno destro offensivo sulla carta più adatto al 4-3-3 o al 4-4-2. Certo potrà agire da seconda punta con licenza di creare superiorità proprio sugli esterni, un po’ come fatto sulla corsia mancina con Guida in alcune circostanze.

Le altre trattative