TARANTO Nell'anticipo del girone H di serie D, il Taranto di mister Laterza si impone con un netto 3-0 sul campo del Sorrento e affianca il Nardò in vetta alla classifica. I gol del successo dei rossoblù portano la firma di Santarpia, del neo arrivato Corado e di Diaz. Mercoledì il Taranto tornerà in campo allo Iacovone per il recupero contro la Fidelis Andria. Una ghiotta occasione per consolidarsi al vertice della classifica.