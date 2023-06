Spezia-Verona per restare in serie A: anche il via del Mare di Lecce tra le ipotesi per ospitare lo spareggio

Lo stadio Via del mare di Lecce potrebbe vivere un'altra giornata importante. Non per i tifosi giallorossi, ormai certi della permanenza in serie A per la prossima stagione. Ma per quelli di Spezia e Verona: le ipotesi sulle città e sugli stadi che ospiteranno lo spareggio sono quattro, Udine, Firenze, Lecce e Reggio Emilia.

Come da regolamento, la partita di disputerà in campo neutro: si giocherà domenica 11 di sera, per l’esattezza alle 20.45. A breve il Consiglio di Lega scioglierà le riserve sulla sede ufficiale.

Le parole di Casini

Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: «Si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45. Per quanto riguarda la sede abbiamo convocato un consiglio di Lega straordinario per oggi pomeriggio. Abbiamo chiesto alle 20 squadre associate disponibilità per lo stadio, hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Valuteremo tutto con il Ministero dell'Interno e l'Osservatorio per la sicurezza».