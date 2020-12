Serie D, fanno festa solo Casarano e Nardò, il Taranto pareggia mentre il Fasano cade in casa

E' ripreso il campionato di serie D dopo la sosta per l'emergenza coronavirus e nel girone H fanno festa le salentine Nardò e Casarano. Il Taranto subisce il gol del pareggio a tempo e sempre in zona Cesarini il Fasano cade in casa.

Ma andiamo con ordine partendo dal Casarano. I rossazzurri tornano a fare la voce grossa battendo al "Capozza" il Team Altamura con un secco 3-1: Rodrigueza, autore di una doppietta, e Favetta gli autori dei gol. Con questo successo, il Casarano si porta a due punti dalla vetta alla luce della sconfitta casalinga della capolista Sorrento.

Exploit esterno per il Nardò (in dieci) che espugna il "Vito Curlo" di Fasano al 92' grazie alla rete realizzata dall'attaccante svedese Tornros, al primo centro in Italia. Tanta amarezza per il Fasano che sperava di conquistare almeno un punto. mercoledì i biancazzurri torneranno in campo per la prosecuzione della sfida casalinga contro il Real Aversa sospesa la ascorsa settimana per il maltempo.

E arriviamo al Taranto che incassa la rete del pareggio quando ormai cominciava a pregustare il gusto della vittoria sul campo del Gravina grazie alla rete realizzata al 45' del primo tempo dall'intraprendente Diaby. Ma al quinto minuto di recupero Ficara ha realizzato la rete del pareggio che ha lasciato impietriti i rossoblù.

