Il Lecce al lavoro in vista del match con il Vicenza. Adjapong in ripresa

LECCE Vigilia di Natale in campo per il Lecce in vista del match di domenica, al Via del Mare, contro il Vicenza (ore 15). Stamattina capitan Mancosu e compagni hanno svolto una seduta di allenamento sul manto erboso delll'Acaya Golf Resort. Lo staff tecnico ha proposto una serie di esercitazioni tecnico tattiche con partitella a campo ridotto. Hanno svolto un lavoro differenziato gli acciaccati Felici e Dermaku. L'ex sassolese Adjapong, rimasto a riposo mercoledì a causa di un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra, in mattinata si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esito negativo. Per oggi è in programma un'altra seduta di allenamento al mattino, sempre nel quartier generale delll'Acaya Golf Resort.

Al termine dell’allenamento di questa mattina, la società e i dirigenti hanno voluto condividere un piccolo momento di incontro con il gruppo squadra e con tutti i dipendenti dell’Us Lecce per un breve scambio di auguri.

