46' - Si chiude il primo tempo con la innocua punizione di Petricicone.

38' - La Roma raddoppia con Mkhitaryan che gode di eccessiva libertà.

21' - Il Lecce si fa vedere in avanti e guadagna una punizione dai trenta metri con Mancosu: il suggerimento in area di Petriccione non crea pericolo.

12' - Liscio di Petriccione e Under porta avanti la Roma: 1-0.

7' - Pericolo Roma, lancio di Dzeko e Pellegirni spara alto.

5' - Primo angolo per la Roma, Calderoni spazza via un pallone che sembrava innocuo.

Roma - Lecce al via.

Roma e Lecce hanno sciolto gli ultimi dubbi relativi alle formazioni da mandare in campo fra pochi minuti (ore 18) allo stadio Olimpico. Nella Roma torna Mancini in difesa con Under, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Nel Lecce di Liverani due trequartisti, Barak e Mancosu (otto gol all'attivo), a supporto di Lapadula (sette reti).



Formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Deiola; Barak, Mancosu; Lapadula.

All. Liverani.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Ultimo aggiornamento: 18:49





