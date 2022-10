Roma-Lecce, var e arbitro: gli episodi sotto la lente. Rosso e rigore, molti dubbi

Roma-Lecce farà discutere per le decisioni del Var e dell'arbitro. Il direttore di gara era Alessandro Prontera (della sezione di Bologna, ma nato a Tricase e originario salentino): le sue scelte lasciano più di qualche perplessità tra i tifosi salentini. Un cartellino rosso per Morten Hjulmand e un rigore per fallo di Askildsen su Abraham. Gli episodi sotto la lente d'ingrandimento.

Il cartellino rosso a Hjulmand

Morten Hjulmand entra in maniera dura su Belotti in mezzo al campo. Non è rosso per Prontera, richiamato dal Var (e cambia idea). Non c'è piede a martello, l'intervento può essere considerato tanto pericoloso quanto violento ma non viene valutata la vicinanza del pallone (nelle disponibilità di Hjulmand) e nemmeno la mancata cattiveria. Hjulmand entra per la palla, non lo fa con cattiveria e non affonda il tackle in maniera violenta. Più giusto il giallo.

Il calcio di rigore su Abraham

Ancor più dubbio il rigore. Askildsen tiene l'attaccante giallorosso da dietro, non fa nulla ed è proprio Abraham a cercare il contatto, scalciando. La gamba del centrocampista del Lecce non si muove. Il contatto c'è, Prontera fischia rigore e il var - evidentemente - certifica solo che il contatto sia avvenuto, senza entrare nel merito. Rivisto, probabilmente, sarebbe sembrato meno netto. Rigore che non c'è.