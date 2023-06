Rizzo, il tecnico degli scudetti Primavera: "In finale vince chi ha più fame"

Il grande giorno sta per arrivare. Domani il Lecce Primavera affronterà la Fiorentina nella finale scudetto. Capitan Vulturar e compagni inseguono il terzo scudetto della storia del club giallorosso. I primi due sono stati vinti dal Lecce allenato da Roberto Rizzo nelle stagioni 2022-2023 e 2003-2004. «Ho ricordi entusiasmanti di quei successi - ricorda il tecnico della Primavera delle meraviglie, Robertino Rizzo, salentino di San Cesario, classe 1961 -. Era la prima volta per Lecce e per il Settore giovanile giallorosso. Si creò intorno un movimento che è durato anni in cui tutto il Salento si sentiva coinvolto. Un’esperienza indimenticabile».«Inaspettato. Era una squadra che giocava sotto età, era il gruppo dell’annata 1985. Pensate, l’Inter, che battemmo in finale, era farcita di classe ‘83. Già durante il campionato però avevamo la sensazione di avere in mano una squadra bellissima, forte, piena di contenuti e di valori. Poi, quando arrivammo lì facemmo le cose come andavano fatte e venne fuori un risultato straordinario».«Ci arrivarono anzitutto Esposito e Pellè. Mentre della squadra che vinse il secondo scudetto emersero Rullo, Rosati. Qualcuno, come Giorgino e Negro, ha esordito con me nella mia esperienza a Lecce da allenatore della Prima Squadra in A. Credo che siamo nella media di giocatori che dal vivaio arrivano in A».«Quella squadra aveva un percorso ben definito perché veniva da quattro, cinque anni di settore giovanile con noi. E con un gruppo di lavoro eccezionale sempre poco ricordato, francamente».«A Raimondo Marino, a Vergallo, a Miggiano, a Luperto e forse ne dimentico qualcuno. Io ero solo la punta dell’iceberg. Gente che è stata determinante per la crescita di questi ragazzi».« Ad essere sincero no, però ho seguito la Primavera, proprio l’altra sera con il Sassuolo. Nel momento di difficoltà è venuto fuori il carattere della squadra e questo è un buon segno, i ragazzi sono stati bravi».«Dopo un anno logorante bisogna lavorare di più sulla testa. Vince la motivazione, vince chi ha più voglia di farlo».«Oggi è sicuramente più globalizzato. La mia squadra era formata all’ottanta per cento da salentini. Sicuramente c’è stata un’evoluzione tattica, ma i criteri di gioco rimangono quelli. Noi lavoravamo in maniera quasi artigianale, selettiva. Solo in Primavera impostavamo un certo tipo di discorso».«Questi secondo me sono luoghi comuni. Anche le squadre che affrontavamo in quel periodo avevano giocatori di grande struttura. Ad esempio, la prima Juve sconfitta in Supercoppa aveva Brighi, Pederzoli, Ruben Olivera. In quella successiva c’erano i Marchisio, i De Ceglie: non era gente piccolina. Poi avevano anche loro i Giovinco. Noi avevamo un gruppo dalla cintola in su calciatori magari piccoli fisicament, ma dinamici, rapidi, che sapevano far male agli avversari. Poi avevamo dietro Camisa, Esposito, Kouyo. Oggi, però, si sta andando di nuovo alla ricerca di calciatori forti nell’uno contro uno. E i miei da quel punto di vista erano formidabili».«Ha un’idea di fondo e la porta avanti scegliendosi le persone di cui circondarsi. E poi c’è un gran lavoro di scouting. Quest’anno so che c’è un buon allenatore e nello staff anche Javier Chevanton. Se si infarina tutto al punto giusto si possono ottenere buoni risultati».