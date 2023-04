La Prisma Taranto ufficializza il tecnico Mastrangelo

(foto: Lega Pallavolo) - L’allenatore della Gioiella Prisma Taranto 2023/24 sarà Vincenzo Mastrangelo. Il tecnico classe 1970, originario di Gioia del Colle, torna sulle rive dello Ionio dopo poco più di un ventennio, avendo ricoperto il ruolo di assistente tecnico e “secondo” dal 1997 al 2002. Mastrangelo è reduce dall’esperienza in A2 alla Kemas Lamipel Santa Croce e nello scorso torneo ha vinto play-off (con conseguente promozione in Superlega) e Coppa Italia con la Conad Reggio Emilia, in una stagione nella quale è stato premiato come migliore allenatore della A2. Dopo le esperienze tarantine, ha continuato a rivestire il ruolo di assistente anche a Gioia del Colle fino al 2005, quando comincia la sua carriera da primo allenatore proprio a Gioia e successivamente ad Isernia. Allena anche nel campionato femminile a Santeramo, poi affianca Blengini alla Tonno Callipo Vibo Valentia (dal 2010 al 2013). Nuovamente primo allenatore, ottiene grandi risultati in A2 a Matera, ancora Vibo, Alessano, Castellana Grotte e, nelle ultime due stagioni prima citate, Reggio Emilia e Santa Croce.

Le sue origini pugliesi e la conoscenza del territorio, accompagnate dalle innegabili doti di allenatore emergente nel panorama pallavolistico italiano, ne hanno favorito la scelta da parte della società: un valore aggiunto per guidare il club in Superlega, in cui Taranto rappresenta l’unico club del Sud Italia, una realtà importante e un patrimonio non solo sportivo ma anche culturale da valorizzare. Il Presidente Bongiovanni lo accoglie così: “Bentornato a Vincenzo Mastrangelo. Il suo ritorno a Taranto mi ricollega emotivamente ad una lunga stagione di emozioni, successi sportivi e rapporti umani basati su stima e grande rispetto dei ruoli. Puntiamo ancora una volta come società sportiva a valorizzare le eccellenze del nostro territorio regionale pugliese e del Sud”.

“Ho colto subito la possibilità di poter allenare in Superlega, nel campionato d’élite del Mondo – sottolinea Mastrangelo - dopo che la scorsa stagione mi ha visto arrivare alla vittoria della finale per accedere alla Superlega con Reggio Emilia, poi sanno tutti come è andata a finire. Quindi in seguito sono rimasto in A2 ad allenare. Ho risposto subito presente a Tonio ed Elisabetta, mi permetto di chiamarli così perché ci conosciamo da tanti anni e nella mia quinquennale esperienza hanno avuto modo di conoscermi, quindi non ho esitato ad accettare un’avventura del genere, che io considero occasione professionale e personale della mia vita, e che ho preso con grandissimo entusiasmo. Una scelta anche affettiva perché sono di Gioia Del Colle, quindi ho la possibilità di tornare ad allenare in Puglia ed è una cosa che mi riempie di orgoglio. E, cosa tutt’altro che trascurabile, dopo anni trascorsi lontano da casa potrò stare con la mia compagna, posso vivere ancora con la mia famiglia e vedere i genitori”.

Sul nuovo arrivo si è espresso anche il direttore generale Vito Primavera, che ha fortemente caldeggiato il suo ingaggio: “Vincenzo Mastrangelo meritava il palcoscenico della Superlega già dallo scorso anno e sono molto felice che la nostra società gli abbia dato questa grande opportunità. E’ sicuramente la scelta giusta per iniziare un nuovo progetto a Taranto ed in Puglia, siamo certi che il suo senso di appartenenza e la sua umiltà saranno un valore aggiunto nel nuovo progetto societario: per lui sarà una sfida che affronterà con grande grinta e determinazione, e che porterà l’entusiasmo che serve a tutto l’ambiente, che tra l’altro conosce molto bene”.