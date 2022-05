Playoff Serie C, Monopoli-Catanzaro: il sogno di Colombo passa per la Calabria. Gli accoppiamenti

Il Catanzaro sulla via della B. Sorteggiati gli accoppiamenti playoff in Serie C e il Monopoli dovrà vedersela con i giallorossi dell'ex diesse, Alfio Pelliccioni. Uno scontro con una squadra già conosciuta nel corso del campionato. Per i biancoverdi, reduci dalla magica notte di Cesena, una partita non proibitiva, contro un avversario che ha faticato anche nella regular season del girone C.

CALCIO SERIE C - PLAYOFF

Si giocherà martedì prossimo al Veneziani e sabato al Ceravolo, in caso di parità nel doppio confronto saranno i giallorossi ad andare avanti per via della miglior posizione in classifica.

Serie C, gli accoppiamenti playoff

Feralpisalò-Reggiana

Monopoli-Catanzaro

Juventus U23-Padova

Virtus Entella-Palermo