Strepitoso Monopoli, vince a Cesena (3-0) e sogna. Eliminato il Foggia

(foto Gabriele Latorre)

Con una grande prova il Monopoli di Alberto Colombo vince 3-0 a Cesena, ribalta l'1-2 incassato nel match d'andata e si qualifica per i quarti di finale dei playoff per la promozione in serie B. Il "gabbiano" ha giocato una partita da squadra organizzata compiendo l'impresa al cospetto di un avversario di blasone e desideroso di risalire le gerarchie del calcio. Un autogol di Gonnella e una doppietta di Mercadante chiudono i giochi a favore dei biancoverdi. Raggiante Colombo a fine gara: "I ragazzi mi hanno sorpreso, ora l'asticella si alza ancora. Per la città di Monopoli è un grande obiettivo. I tifosi sono stati encomiabili. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, andiamo avanti. Nella mia carriera di allenatore un'intesa così non l'avevo mai trovata. E' un gruppo che mi sta facendo provare emozioni speciali". Va male, invece, al Foggia di Zeman che perde a Chiavari contro l'Entella per 2-1 e abbandona l'appendice del campionato. Passano il turno anche Palermo, Juve Under 23, Entella, Feralpisalò. Adesso entrano nella competizione anche le seconde qualificate: Catanzaro, Padova e Reggiana.