Happy Casa stasera di scena in Champions

Per la Happy Casa è nuovamente tempo di Basketball Champions League. La terza giornata pone questa sera (ore 20,30) di fronte ai ragazzi di Frank Vitucci la squadra francese del Dijon, attuale capolista imbattuta (2 su 2 vinte) del girone D di Champions League. Di fatto, una delle più serie candidate al passaggio del turno, una delle squadre più forti di tutta la competizione. Sulla carta è una partita complicata.

La formazione allenata da coach Laurent Legname viaggia con il vento in poppa, realizza 88 punti di media (miglior attacco del girone) e ne subisce solo 71,5 (fanno meglio solo i turchi del Besiktas a quota 67), certificando poi il miglior saldo tra punti fatti e subiti (33).

Dijon è una squadra molto dotata dal punto di vista fisico, come buona parte delle compagini francesi. Fondamentale sarà la tenuta difensiva e l’energia che i biancazzurri riusciranno a sprigionare nella propria metà campo. Non è ancora la gara decisiva, ma può diventare fondamentale nel prosieguo del cammino.

Quella odierna, infatti, ha per i biancazzurri un altissimo valore nella corsa alla fase successiva in un girone particolarmente equilibrato.





