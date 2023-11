Malore durante il match tra Sinner e Rune, partita sospesa alcuni secondi: ecco cosa è successo

Malore durante il match delle Atp Finals di Torino tra Sinner e Rune. L'italiano è già qualificato alle semifinali, ma il risultato della partita è decisivo per sapere chi passerà del girone. Durante l'incontro, tuttavia, c'è stato un momento di tensione.

Cosa è successo

Nel corso del secondo set la partita è stata sospesa per alcuni minuti. L'episodio è accaduto esattamente al settimo game. Una persona del pubblico, probabilmente una donna con i capelli lunghi, si è sentita male. Gli operatori del 118 sono subito intervenuti per prestare soccorso alla persona.

La reazione di Sinner

Anche Sinner si è preoccupato. Il giocatore si è avvicinato agli spalti per capire bene la situazione (e c'è chi ha pensato che fosse lui ad essersi sentito male, ma non era così). La partita è stata sospesa per alcuni secondi, poi è subito ripresa.