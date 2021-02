Lecce, ingaggiato l'ex azzurro Maggio. Prende il posto dell'infortunato Adjapong

LECCE E' l'ex azzurrro Christian Maggio il sostituto dell'infortunato Claud Adjapong. Il laterale difensivo ieri sera si è legato al Lecce fino al 30 giugno prossimo con opzione anche per la prossima stagione. Domani mattina arriverà in città per sottoporsi alle visite mediche e già nel pomeriggio si metterà a disposizione del tecnico Corini. Il neo giallorosso proprio ieri mattina ha risolto consensuale il contratto con il Benevento con cui, in questa stagione, in serie A, ha collezionato 8 presenze dopo aver contribuito alla vittoria del campionato di serie B 2019-2020.

