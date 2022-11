Colombo, l'esultanza: il cuore per la fidanzata e l'abbraccio con il padre

Segna, mostra un cuore verso la telecamera, esulta, abbraccia i genitori. E poi fa anche un assist. Lorenzo Colombo superstar nel Lecce che vince a Genova contro la Sampdoria e allontana la zona bassa della classifica, lanciando un segnale fortissimo a un campionato che si spegnerà per qualche settimana. È il protagonista di giornata, di una partita vinta nel modo più bello: rischiando poco, con il gioco e contro un rivale diretto per la salvezza. Il gol è bello, da attaccante completo. Colombo è questo. E non è un caso se - si dice - il Milan, proprietario del cartellino, lo guardi con attenzione costantemente, soprattutto in ottica futura.

L'abbraccio con papà Massimo

Il gol e l'assist per Banda. Ma Lorenzo Colombo, appena ventenne, stupisce anche fuori dal campo. L'esultanza è sentimentale: prima il cuore per la propria fidanzata e poi cerca in tribuna i genitori. Riesce anche ad abbracciare il papà, Massimo. C'erano entrambi i genitori, arrivati dalla provincia di Monza. L'abbraccio dopo la rete. Il gol, l'assist, la gioia condivisa con papà Massimo. Che serata da ricordare per Lorenzo Colombo.