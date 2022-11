Colombo gol e assist per il raddoppio di Banda (2-0): il Lecce batte la Samp e risale in classifica / fotogallery

Colpo di tacco illuminante di Colombo e tocco sotto di Banda per il gol della sicurezza che vale la vittoria. Il Lecce espugna il Marassi per 2-0 con una super prestazione di Lorenzo Colombo. Dopo il gol siglato nel primo tempo, l’attaccante giallorosso ha fornito un assist d’alta scuola per Banda, che ha chiuso i giochi. La formazione blucerchiata ha provato in tutti i modi a rimettere in piedi una partita messa già in salita alla fine del primo tempo, ma il Lecce ha avuto il merito di colpire con grande cinismo e di difendersi con ordine per tutto l’arco della ripresa. Per gli uomini di Baroni si tratta della seconda vittoria consecutiva e della terza stagionale, che consente ai giallorossi di salire a quota 15 in classifica.

Il primo tempo

Sulla sirena del primo tempo Colombo porta in vantaggio il Lecce dopo una prima frazione giocata ad alta intensità. L’attaccante trafigge Audero con un mancino mortifero permettendo ai giallorossi di rientrare negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Nella prima mezz’ora i blucerchiati si sono lasciati preferire costringendo Falcone ad un paio d’interventi che hanno permesso al Lecce di mantenere il risultato in equilibrio. Nell’ultimo quarto d’ora i giallorossi sono usciti allo scoperto andando vicino al gol con Di Francesco e Strefezza. Due occasioni che ha presagito al gol di Colombo realizzato allo scadere. Per l’attaccante scuola Milan si tratta del terzo gol in campionato.

Il tabellino

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo (36’ st Quagliarella), Amione; Bereszynski (1’ st Augello), Villar (1’ st Yepes), Rincon, Leris; Djuricic (11’ st Verre); Gabbiadini, Montevago (11’ st Caputo). In panchina: Contini, Vieira, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Nenad Sakic (Dejan Stankovic, squalificato).

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (26’ st Gendrey), Umtiti, Gallo; Blin (26’ st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (26’ st Banda), Baschirotto, Colombo (39’ st Ceesay), Di Francesco (32’ st Oudin). In panchina: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Marcatori: nel pt 46’ Colombo (L); nel st 38’ Banda (L).

Note: spettatori 20 mila di cui circa 2 mila leccesi. Ammoniti: pt 33’ Amione (S); 36’ Djuricic (S); 45’ Umtiti (L); st 12’ Gonzalez (L); 42’ Askildsen (L). Angoli: 9-0. Recupero: pt 2’; st 4’.

Video servizio di Matteo Bottazzo