Livorno-CJ Basket 63-62 Taranto eliminato dalla Coppa Italia

(foto Aurelio Castellaneta)

Si chiude ai quarti di finale, con un pizzico di delusione mista ad amarezza (per il tiro per la vittoria di Stanic sputato dal ferro sulla sirena) ma anche orgoglio, la prima esperienza del CJ Basket Taranto in Coppa Italia di serie B Old Wild West. Alla fine di una intensa partita, che ha aperto il week end delle Final Eight di Rimini/Cervia, a passare è la Libertas Basket Livorno. Peccato perché i rossoblu, orfani di Tato Bruno, in panchina solo per onor di firma, sono stati avanti per oltre tre quarti del match, arrivando per ben due volte in doppia cifra di vantaggio, addirittura +14 a inizio terzo quarto sotto la spinta delle triple di Stanic (tre di fila prima dell’intervallo, 12 punti finali), Diomede e Azzaro (11 pti). Ed invece hanno subito il ritorno dei toscani trascinati letteralmente da un Ammannato da 22 punti, suo il canestro del sorpasso a 4’ dalla fine. Nel finale punto a punto Matrone pareggia a un minuto dalla fine. Dall’altra parte Onojaife segna quel libero che fa la tutta la differenza del mondo perché nell’ultimo possesso Stanic prova a regalare la gioia del buzzer beater come altre volte era successo in stagione, ma stavolta il ferro è dalla parte di Livorno, sputa il tiro sulla sirena e rimanda Taranto a casa.

OPUS LIVORNO 1947 - CJ TARANTO 63-62

Opus Libertas Livorno 1947: Marco Ammannato 22 (6/8, 2/4), Luca Toniato 13 (4/7, 1/5), Andrea Casella 9 (3/7, 1/8), Antonello Ricci 8 (2/6, 1/5), Francesco Forti 6 (0/1, 2/4), Ivan Onojaife 3 (1/2, 0/0), Leonardo Salvadori 2 (1/1, 0/4), Matteo Bonaccorsi 0 (0/1, 0/1), Michael Del monte 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Damiano Vivone 0 (0/0, 0/0). All. Garelli.

CJ Basket Taranto: Nicolas Manuel Stanic 12 (1/8, 3/6), Nicolas Morici 11 (3/6, 1/2), Alessandro Azzaro 11 (1/3, 2/5), Manuel Diomede 9 (0/3, 3/6), Ferdinando Matrone 8 (4/11, 0/0), Bruno Duranti 8 (0/0, 2/4), Nicola Longobardi 3 (0/0, 1/4), Milos Divac 0 (0/1, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Note: Parziali: 11-19, 21-20, 17-12, 14-11. STAT LI: Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Ivan Onojaife 11) - Assist: 13 (Francesco Forti, Ivan Onojaife 3). STAT TA: Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Nicolas manuel Stanic, Ferdinando Matrone 11) - Assist: 14 (Nicolas manuel Stanic 8)

(Comunicato stampa)