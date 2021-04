Lecce, ti giochi una fetta di serie A: fischio d'inizio alle ore 19

Il miglior attacco della serie B contro la terza migliore difesa del campionato. Da una parte il Lecce, capace fin qui di realizzare 58 reti con il contributo decisivo del bomber Coda (grande ex della sfida), autore di 20 centri; dall'altra, la Salernitana.

I campani si presentano questa sera al Via del Mare forti di una imbattibilità difensiva che dura ormai da sette partite in virtù di una fase difensiva al limite della perfezione. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per considerare Lecce-Salernitana la sfida delle sfide, sicuramente una delle partite più importanti di questo scorcio finale di campionato in cui le prime cinque in classifica si contenderanno fino alla fine la promozione diretta in serie A. Fermo restando che, a otto giornate dal termine della stagione regolare, l'Empoli gode di un vantaggio importante e difficilmente fallirà l'appuntamento con il ritorno nel massimo campionato italiano.

La corsa per il secondo posto

Di conseguenza, per Lecce, Salernitana, Monza e Venezia si prospetta una corsa per accaparrarsi il secondo posto finale. I giallorossi di Eugenio Corini si sono appena impossessati della poltrona d'onore, alle spalle della capolista, e faranno di tutto per difenderla fino all'atto conclusivo del torneo cadetto, per il momento fissato al 7 maggio.

Il condizionale è d'obbligo perché il rischio di slittamento delle ultime giornate incombe anche sul campionato di serie B alla luce di una situazione sanitaria che non dà tregua nemmeno a chi vive ormai da mesi in bolla. È di ieri la notizia del rinvio di Cremonese-Empoli, in programma oggi, a causa del focolaio esploso nel gruppo squadra dei toscani che rischiano di dover rinviare anche la prossima partita. Questo dimostra che il pericolo è ovunque e allora non resta che vivere alla giornata.

La stagione condizionata dal coronavirus

Del resto, anche il Lecce ha dovuto fare i conti con il virus sin dall'alba di questa stagione: Vera, Tacthsidis, Bjorkengren, Rossettini, Dermaku e Rodriguez hanno pagato dazio e con loro pure alcuni componenti dello staff come il tecnico Corini, assente all'andata contro la Salernitana e costretto a pilotare i suoi ragazzi in smart working per più di un mese.

Questa volta invece il timoniere bresciano sarà regolarmente al suo posto e proverà a spingere il Lecce alla conquista di un successo che in questo momento della stagione vale oro. Non sarà del match capitan Mancosu, in gol all'andata su calcio di rigore, mentre è stato recuperato in extremis il laterale sinistro Gallo, tra gli artefici della rimonta in classifica degli ultimi due mesi.

I probabili 11

La formazione titolare sarà probabilmente la stessa che ha espugnato Frosinone prima della sosta, quindi con il greco Tachtsidis in cabina di regia in luogo del danese Hjulmand, rientrato soltanto ieri pomeriggio dagli impegni con la nazionale Under 21.

Il buon Molten dunque partirà dalla panchina pronto a dare manforte ai compagni di squadra a gara in corso. Stesso discorso anche per Nikolov, reduce dallo storico successo della Macedonia del Nord in casa della Germania. Il Lecce affronterà la Salernitana rispolverando il completo della stagione 1979-80, peraltro già utilizzato poche settimane fa contro il Chievo. La Salernitana si presenterà in campo con la formazione-tipo nonostante lassenza di Gondo e Durmisi. Fischio d'inizio alle ore 19 affidato a Chiffi di Padova, lo stesso arbitro dell'andata.