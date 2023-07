Lecce, undici calciatori della Primavera in ritiro: profilo e storie dei baby d'oro. E dalla D arriva un attaccante classe 2004

Da Borbei a Burnete e Berisha, senza dimenticare Dorgu. Dalla Primavera del Lecce alla prima squadra, alcuni ce la faranno, per altri sarà solo una bella esperienza. In ritiro a Folgaria, dal 16 luglio, Roberto D'Aversa avrà a disposizione anche 11 calciatori della squadra campione d'Italia del campionato Primavera. Il tecnico aveva già detto di essere rimasto impressionato da un paio di calciatori, in ritiro potrà valutare i migliori dell'ultima trionfale stagione. Qualcuno, poi, resterà. Altri andranno magari in prestito. Senza dimenticare che la Primavera di Coppitelli dovrà poi giocare la Youth League (la Champions di categoria). Intanto avranno la possibilità di giocarsi una chance in ritiro. Per capire chi sarà il prossimo Gonzalez.

L'elenco

Portieri:

Borbei (2003), Samooja (2003), Viola (2003)

Difensori:

Dorgu (2004), Pascalau (2004)

Centrocampisti:

Berisha(2003), McJannet (2004), Samek (2004), Vulturar (2004)

Attaccanti:

Burnete (2004), Corfitzen (2004)

Storie e profili dei baby d'oro

Borbei l'anno scorso ha giocato tutte le partite tra campionato e playoff scudetto.

Sempre titolare, mai sostituito. Il portiere del Lecce era stato il terzo della prima squadra in B, poi scivolato a quarto nell'anno della A. Andrà in ritiro, potrebbe restare in Primavera o anche andare in prestito altrove. Su Patrick Dorgu, si dice ci sia il Liverpool. Terzino sinistro, con passaporto danese e nigeriano, quattro gol in 38 partite e un rendimento altissimo. È uno di quelli con una migliore prospettiva davanti. Razvan Pascalau, centrale rumeno, è un difensore di sicuro affidamento. 32 partite per lui l'anno scorso. Alto 1,89 centimetri, unisce fisico e una buona tecnica di base. Tra i centrocampisti Berisha è quello con il vizio del gol. Undici gol in tutto, albanese, prototipo del "tuttocampista" che tanto piace a Corvino. Samek, Vulturar e McJannet sono stati spesso titolari e vengono da una stagione importante.

Davanti Burnete è il più atteso. Rares, 18 anni, rumeno, ha segnato 21 gol in 35 partite tra campionato e playoff. Decisivo spesso, cresciuto con i consigli di Chevanton (vice allenatore della Primavera), potrebbe anche restare in Prima squadra e magari debuttare in A. Attenzione a non bruciarlo, chiaramente. Jeppe Corfitzen, danese classe 2004, è un attaccante esterno. Ha segnato undici volte l'anno scorso. Mancino naturale, gioca più spesso a destra, "a piede invertito".

Arriva Sangiorgio dalla D

Lorenzo Sangiorgio, attaccante esterno del Gozzano (Serie D) è un nuovo calciatore del Lecce. Lo comunica lo stesso club rossoblù, tramite una nota sui propri social. Partirà in ritiro agli ordini di D’Aversa. Il giovane talento classe 2004 nelle ultime due stagioni è stato protagonista nel girone A di Serie D totalizzando in campionato complessivamente 66 presenze mettendo a segno 12 reti.