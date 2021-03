Lecce, a Reggio c'è profumo di A: tutti in campo alle 21

Un palcoscenico di serie A per riprendere con forza la marcia verso l'alta classifica. Sarà il Mapei Stadium, la casa del Sassuolo, ad ospitare questa sera (ore 21) la sfida del torneo cadetto tra Reggiana e Lecce. In quello stadio, appena pochi mesi fa, un ottimo Lecce lasciò punti pesanti sulla strada della permanenza nella massima serie. Un po' come è accaduto alla squadra di Eugenio Corini nelle ultime due uscite ufficiali in cui Mancosu e compagni hanno gettato al vento la possibilità di fare bottino pieno e avvicinarsi sensibilmente alle due di testa. Per riuscire nell'impresa di tornare vincitore dalla trasferta emiliana, il Lecce ha l'obbligo di far tesoro degli errori commessi contro Pescara e Virtus Entella, e che cono costati ben quattro punti. Di conseguenza, ai giallorossi non dovranno assolutamente mancare determinazione, cattiveria e voglia di vincere a tutti i costi. D'Altrone, come hanno sottolineato di recente mister Corini e lo stesso Maggio, uno dei calciatori di maggiore esperienza della squadra leccese, nel gruppo c'è ancora la ferma convinzione di poter raggiungere uno dei primi due posti della classifica. La condizione essenziale però è cambiare passo perché la pareggite, al massimo, può portare in dote i play off. Per carità, sarebbe un traguardo comunque importante per una società che, all'indomani della retrocessione in serie B, è ripartita con un nuovo progetto tecnico e, di conseguenza, anche con tanti volti nuovi arrivati nel Salento da ogni angolo dell'Europa. Però sarebbe davvero un peccato sprecare la grande occasione che offre un campionato equilibrato come mai era accaduto almeno negli ultimi venti anni.



In tutto questo però c'è da tener conto anche della Reggiana e della rabbia con la quale i ragazzi di mister Alvini scenderanno in campo. Da quelle parti infatti nessuno ha dimenticato l'umiliazione subita all'andata. A Reggio Emilia quel 7-1 del Via del Mare resterà tra le pagine più brutte della storia del club. Ricordatevi che ci sarà anche la partita di ritorno, sbottò dalla panchina il tecnico Massimiliano Alvini mentre il Lecce continuava imperterrito a gonfiare la rete della porta difesa dal debuttante Voltolini. Di sicuro, questa sera i giallorossi non avranno vita facile e forse è anche un bene per il Lecce che sarà chiamato a tener altissima la concentrazione dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tra l'altro, ma ormai non è più una novità, all'appello mancheranno tantissimi protagonisti. Alla lista degli indisponibili (Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Paganini e Vigorito), poco prima di salire sul volo charter si sono aggiunti due pezzi da novanta del gruppo giallorosso, capitan Mancosu, alle prese con uno stato febbrile, e Rodriguez, costretto a dare forfait dopo gli esami strumentali effettuati nella tarda mattinata. Altri due assenti eccellenti dunque che costringeranno Corini ad alcune scelte forzate. Come ad esempio l'impiego di Henderson alle spalle di Coda e, probabilmente, di Stepinski. In mezzo al campo si rivedrà Tachtsidis in cabina di regia con il supporto di Hjulmand e Bjorkengren. Tutto confermato sulla linea difensiva.