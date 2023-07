Il Lecce cambia lo sponsor sulla maglia

Il Lecce cambia sponsor. Non sarà Links lo sponsor principale sulla divisa da gioco per la prossima stagione. Il Lecce avrà sulla maglietta nella parte frontale "Deghi", l'impresa di Paglialunga che già negli scorsi anni ha affiancato la società giallorossa.

Cambia lo sponsor

Sui social un post dei vertici di Links annuncia la separazione: «Le strade di Links Management and Technology S.p.A e dell’U.S. Lecce si separano. Sulla maglia giallorossa nel prossimo campionato vedrete un altro sponsor, scelta ovviamente legittima e che rispettiamo. In questi anni abbiamo fatto la nostra parte perché pensiamo che per un’azienda come Links, che ha salde radici nel Salento, sostenere il Lecce significa sostenere il territorio. Ma lo abbiamo fatto soprattutto perché siamo tifosi del Lecce, quindi quasi d’istinto, con passione pura, oltre ogni ragionamento o calcolo.

❤️💛 Di mezzo c’era e c’è sempre il cuore giallorosso.

Ma da questo punto di vista non cambierà nulla. Forza Lecce sempre!».

Anche il Lecce ha annunciato il fatto che le strade della società e dell'azienda salentina si separano. C'è, però, un nuovo sponsor pronto a subentrare: si tratta di Deghi, l'azienda con sede a Lecce specializzata nella vendita online di bagno, giardino e interno.