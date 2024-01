Lecce-Juventus, in vendita biglietti a visibilità limitata. Obiettivo record di spettatori

Arriva la Juventus e al Via del Mare ci sarà il pienone. Anche se per numero di spettatori lo stadio Via del Mare, causa l'orario di domenica sera, potrebbe far registrare qualche spazio vuoto. La sfida del 29 ottobre 2022 fu vista da 25.860 spettatori. Domenica si giocherà alle 20:45, un orario scomodo per le famiglie. Al momento sono oltre 5 mila i biglietti venduti.

Biglietti a visibilità ridotta

Il Settore Ospiti è sold out ed è iniziata la vendita dei tagliandi per posti a ridotta visibilità. Ecco comunque i prezzi: 200 euro per la Tribuna Centrale Superiore, 130 euro per quella Inferiore, 100 euro per la Tribuna Est, 35 euro per Curve e Distinti. Il biglietto del Settore Ospiti costa 35 euro. La rappresentanza di tifosi bianconeri dovrebbe essere ben nutrita.