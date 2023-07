Lecce, quattro amichevoli prima dell'inizio del Campionato

Quattro amichevoli prima dell'inizio del campionato, in ritiro. Il Lecce ha programmato i test pre campionato che sosterrà in Trentino. Quattro partite nel giro di due settimane. Prima una rappresentativa locale, poi il Rovereto. E infine il Padova, squadra militante nel campionato di Serie C, e il Cittadella (Serie B), contro cui l'anno scorso i giallorossi avevano giocato in Coppa Italia. Partitelle che serviranno a testare la condizione dei ragazzi di D'Aversa, in attesa del debutto in Coppa contro la Ternana e poi dell'inizio del campionato.

Le partite

Lecce - Rappresentativa Alto Adige, 18 luglio 2023 alle ore 17:30

(Folgaria)

Lecce - Rovereto, 22 luglio 2023 alle ore 17:30

(Folgaria)

Lecce - Padova Calcio, 26 luglio 2023 alle ore 17:30 (Folgaria)

Cittadella - Lecce, 30 luglio 2023 alle ore 17:30 (Lavarone)