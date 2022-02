Il Lecce annienta il Crotone con super Coda e torna in vetta

I ragazzi di Baroni ritrovano i tre punti dinanzi ai loro tifosi dopo tre pareggi consecutivi: è una vittoria meritata quella del Lecce che batte i Crotone e mantiere per l'intera partita il controllo del campo.

SECONDO TEMPO

Al 94’ il direttore di gara fischia la fine del match al Via del Mare. Il Lecce batte il Crotone 3-0 col la premiata ditta Coda-Strefezza e si riprende la vetta solitaria della classifica n virtù del pari del Brescia contro il Frosinone. I giallorossi salgono a quota 46 punti scavalcando anche la Cremonese

90' Listkowski in spaccata in trova il gol per pochissimo su passaggio dalla sinistra di Barreca

87’ Traversa di Rodriguez che colpisce di testa dopo un cross

85’ Il Crotone si difende con orgoglio contro un Lecce in continua proiezione offensiva

80’ Di Mariano in corsa da pochi passi si divora il 4-075’ Simic, appena subentrato, colpisce di testa con la palla che sorvola la traversa

Altro cambio al 78’: Rodriguez sostituisce Coda che esce tra gli applausi

71’ Dentro Simic e fuori Tuia (sostituzione)

65’ Annullato un gol a Coda per fuorigioco

62’ Lecce vicino al 4-0 con Lucioni che di testa manda di poco alto sopra la traversa sugli sviluppi di un angolo

59’ GOL del Lecce: Strefezza mette il sigillo alla gara. Dopo l’uscita di Saro, il brasiliano raccoglie la palla vagante scagliandola in porta col destro

58’ Kargbo prova il tocco sotto per scavalcare Gabriel, ma il portiere para

Al 54’ l’arbitro annulla il calcio di rigore dopo un lungo controllo Var

51' Ragusa viene falciato in area e conquista la massima punizione51’ Calcio di rigore per il Lecce

50’ Il Lecce riparte all’attacco con il Crotone che, in inferiorità numerica, si difende come può dinanzi alle scorribande di Strefezza

PRIMO TEMPO

Al 48’ Coda spiazza il portiere e porta il Lecce sul 2-0

47' Dopo il controllo del Var, l’arbitro espelle Cuomo per Fallo da ultimo uomo

45' Calcio di rigore per il Lecce. Coda approfitta di uno scivolone di un difensore del Crotone

E conquista il penalty

43’ Calabresi calcia a botta sicura ma Giannotti salva opponendosi col corpo

38’ Ancora Coda mette in mezzo una palla velenosa, ma la retroguardia del Crotone libera l’area

35’ Coda porta in vantaggio il Lecce che trafigge col destro Saro

29’ Barreca si propone e calcia con la palla che finisce a lato

27’ Marras conclude sul fondo a margine di una sortita offensiva dei calabresi

25’ Si lotta a centrocampo per il possesso della sfera con il Lecce padrone del campo

19’ Il Lecce carica a testa bassa. Ragusa calcia debolmente tra la braccia di Saro da posizione favorevole

18’ Ancora un miracolo di Saro che tiene in piedi il Crotone

17’ Chance per il Lecce. Calabresi sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Helgason, ma Saro compie un miracolo.

13’ Cross di Barreca dalla sinistra per Coda che fa fallo su Cuomo

10’ La gara vive una fase di stallo dopo un iniziò scoppiettante, ma gli ospiti giocano nella metà campo avversaria con maggiore continuità

5’ Al 2’ Giannotti cerca Mulattieri di prima in verticale, ma la palla è troppo lunga con Gabriel che la recupera al limite dell'area.

La sfida al Via del Mare

Dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti per 1-1 costati la vetta della classifica, il Lecce proverà a tornare alla vittoria tra le mura amiche del Via del Mare contro il Crotone di mister Modesto. In caso di tre punti i giallorossi effettuerebbero il controsorpasso in cima alla graduatoria ai danni della Cremonese, fermata sul pari ieri pomeriggio sul campo del Perugia.

La formazione di casa

Tra le file giallorosse torna dalla squalifica Gabriel Strefezza. Coda e compagni affronteranno un avversario reduce da due sconfitte di fila contro Reggina e Brescia, che proverà a dare filo da torcere alla compagine salentina. Negli ultimi cinque scontri diretti, inoltre, solamente una volta i calabresi sono riusciti ad avere la meglio sui giallorossi.