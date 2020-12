Approfittare di un Cittadella decimato: la missione del Lecce. Coda segna la doppietta e porta la squadra in vantaggio: 1-2. Fine primo tempo

l solito Lecce che subisce il gol nei primi minuti dell’incontro. Ma la squadra giallorossa è riuscita subito a ristabilire la parità e a realizzare l’ormai consueta rimonta. Due squilli di Massimo Coda, che non segnava dal 5 dicembre, in Lecce-Venezia. La squadra salentina ora dovrà mantenere la concentrazione per assicurarsi i tre punti contro un’avversaria certamente temibile.



45': gol del Lecce! Lecce in vantaggio, ancora Coda a segno. Servito da Stepinski, il bomber giallorosso controlla la sfera e la infila di piatto alle spalle del portiere granata:1-2

40': il destro di Stepinski impegna severamente Kastrati, fortunato nel salvare la porta

37': cross di Branca dalla bandierina, D'Urso anticipa Zuuta, ma la palla finisce fuori

37': Cittadella in avanti, ma Meccariello respinge il sinistro di Branca, poi Dnnarumma crossa basso, ma Lucioni manda la palla in angolo

36': Tsadjout costretto a uscire dal campo per un problema muscolare, lo sostituisce Rosafio

30': su cross di Mancosu l'innocuo colpo di testa di Stepinski, il quale era in favorevole posizione

28': il Cittadella batte un'altra punizione e guadagna un corner. Sul tiro dalla bandierina il colpo di testa di Adroni, palla a lato

25': cartellino giallo per Lucioni, per fallo su Tsadjout

20': sinistro di Zuta, conclusione rugbistica

18': Gol! Coda batte Kastrati di destro, finalizzando l'azione di Tachtsidis:1-1

15': Ogunseye, ancora lui, calcia a lato

12': reagisce il Lecce con Mancosu in contropiede, Coda calcia di sinistro sul primo palo, ma Kastrati risponde

11': Cittadella vicino al bis: Ogunseye devia di petto un cross di Donnarumma: c'è Gabriel

8': Gol! Come altre volte, Lecce già in svantaggio. Segna Ogunseye di testa su cross di D'Urso dalla sinistra. L'attaccante di origine nigeriana supera in altezza Zuta e batte Gabriel: 1-0

4': il colpo di testa di Ogunseye non crea pericolo a Gabriel

2': gol annullato ai salentini: Stepinski aveva infilato la palla in rete su ribattuta di Kastrati, il quale aveva respinto un tiro di Henderson. Ma fuorigioco

1': sfida iniziata, il Lecce dovrà essere concentrato subito, per non subire gol nei primi minuti, come invece è accaduto in altra partita

PRIMO TEMPO

Altra sfida d’alta quota per il Lecce, per la sedicesima giornata di serie B, dopo quelle con Spal e Salernitana. Al “Tombolato” i salentini proveranno a ritrovare la vittoria in trasferta, che manca dal 27novembre, quando si imposero sul Chievo Verona. Non sarà però impresa facile, perché l’avversario odierno, il Cittadella, è un’altra pretendente alla promozione in Serie A e lo sa dimostrando.

La compagine granata, terza in classifica, vanta due punti in più del Lecce, essendo a quota 26, ma deve recuperare due partite. Domenica scorsa non è andata in campo contro il Chievo a causa del coronavirus. Nei precedenti turni ha ottenuto quattro vittorie consecutive. Contro il Lecce sarà decimato. Mancheranno anche l’allenatore Venturato e il suo vice, Gorini. E nel Lecce sarà ancora assente mister Corini, per il coronavirus. Tra i giallorossi mancherà anche il fantasista Falco, oltre all’attaccante Rodriguez, infortunatosi dopo aver segnato il gol del due a uno contro il Vicenza, ma sarà disponibile il difensore albanese Dermaku.

LE FORMAZIONI

Il Cittadella gioca con lo schema 4-3-2-1: Kastrati, Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma, Proia, Iori, Branca, D'Urso, Tsadjout, Ogunseye. Allenatore: Musso

Il Lecce in campo con lo schema 4-3-1-2: Gabriel, Zuta, Lucioni, Meccariello, Adjapong, Henderson, Bjorkengren, Tachtsidis, Mancosu, Coda, Stepinski. Allenatore: Lanna

Arbitro, Marco Piccinini di Forlì

