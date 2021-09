Il Lecce sfata il tabù Cittadella: vittoria per 1-2, Di Mariano ancora uomo partita

Al 77’ minuto Francesco Di Mariano sigla il gol che decreta la vittoria del Lecce. Partita poco entusiasmante al “Tombolato”. Il Cittadella era partito lancia in resta, ma i salentini lo hanno zittito subito col gol di Coda. Quando ormai il risultato del primo tempo pareva definito, la distratta difesa giallorossa ha consentito a Okwonkwo di compiere la prova generale del gol, che viene annullato, quindi, poco dopo, gli ha permesso di pareggiare. Secondo tempo abulico, Coda sfiora il vantaggio al quarto d’ora circa, poi il gol di Di Mariano. Terza vittoria consecutiva per i salentini. Ostinati a vincere, capaci di sfruttare le poche azioni da gol, trascinati da Coda e Di Mariano. Ma non impeccabili in difesa, finché non è stato inserito Biagio Meccariello. Il quale merita di essere titolare. Vittoria storica del Lecce, la prima sul Cittadella.

93': occasione per Tavernelli, che, servito da Adorni, spara alto.

90': quattro minuti di recupero

90': tiro pericoloso di Icardi dal limite dell'area, ma palla fuori

87': Gabriel e Lucioni lasciano sfilare una palla pericolosamente presente nell'area leccese

85': Gorini manda in campo Tavernelli e Beretta, escono Okwonkwo e Tounkara84': ammonito il terzino Gallo. Il Cittadella non sembra pronto a reagire

77': Gol! Strefezza poggia a Di Mariano, il quale insacca: 1-2

74': Baroni cambia ancora: Blin al posto di Gargiulo

73': sostituzione per il Lecce: Rodriguez al posto di Bjorkengren. Salentini più offensivi.

72': punizione di Baldini, Gabriel allontana

71': cartellino giallo a Lucioni, difensore centrale del Lecce. Intanto pronto a entrare in campo Rodriguez

70': ancora forze fresche per il Cittadella: esce Donnarumma, entra Benedetti

69':': ammonito Meccariello per fallo su Tounkara

67': Baldini prova il gol dalla distanza, ma la traiettoria incontra la difesa salentina

64': palo sfiorato da Coda, il quale era stato servito sulla destra da Bjorkengren: il centravanti calcia di sinistro, ma per pochi centimetri non sigla il vantaggio dei giallorossi

60': ripresa avara di emozioni. Meccariello sembra garantire più solidità alla retroguardia giallorossa

53'. Coda si libera per il tiro, ma la conclusione è alta

49': ammonito Pavan per fallo su Gendrey

46': si ricomincia. Mister Baroni manda in campo Meccarello al posto di Bjarnason; e dentro Strefezza, fuori Olivieri

SECONDO TEMPO

Parte a spron battente la squadra di casa, ma il gol lo segna il Lecce: al 10’ minuto il solito Coda insacca a conclusione di un’azione ben congegnata. Tramortito, il Cittadella, non ha vivacizzato la contesa. Il Lecce si conferma squadra da trasferta, forte in contropiede. Ma conferma anche le proprie pecche: errore clamoroso di Lucioni per il gol che viene poi annullato; ma poco dopo, al 47’ minuto, Okwonkwo realizza il pareggio: era stato lasciato solo.

47': Gol! Questa volta è valido. Pareggio di Okwonkwo : 1-1

45': Gol annullato. Su assist di Baldini, il nigeriano Okwonkwo approfitta del clamoroso errore di Lucioni, ma dopo consulto alla moviola, la rete viene annullata, perchè il pallone era uscito dal fondo

42': Di Mariano supera Vita, il difensore poi ferma il giallorosso, il quale si butta a terra, ma non c'è fallo

39': uscita di Gabriel fino al limite dell'area di rigore, fermando lo spagnolo Tounkara

38': cartellino giallo per Adorni, punito per aver fermato irregolarmente il contropiede dei salentini. Era intevernuto su Bjorkengren

37': uscita aerea sbagliata di Gabriel, salva il risultato il difensore centrale Lucioni intervenendo su Perticone

32': Gabriel , come fosse un libero, ferma coi pedi il lanciato nigeriano Okwonkwo

29' Lecce pericoloso con un tiro di Di Mariano da lontano: Kastrati blocca in due tempi

28': avanza il Cittadella con un duetto di Tounkara e Okwonkwo, ma il primo tira in porta da posizione irregolare. Respinge Gabriel, ma l'arbitro ferma l'azione

25’: Di Mariano non arriva sul tocco di testa di Coda, poi i giallorossi guadagnano il corner. Battuto l’angolo da Gargiulo, parabola che costringe Kastrati a uscire di pugno, quindi tiro di Hjulmand, deviato da Donnarumma sul fondo.

20': Lecce in vantaggio, i veneti non riescono a impensierire la squadra giallorossa

15': ammonito Daniele Donnarumma per fallo su Olivieri, vicino alla bandierina. Il giallorosso aveva compiuto una pregevole giocata

10': Gol! Hjulmand poggia sulla sinistra per Di Mariano, questi mette di testa al centro per Massimo Coda, il quale insacca agevolmente: 0-1

6': Okwonkwo dalla destra serve Baldini, il quale calcia d'interno ma la difesa salentina ribatte. Buono avvio della squadra veneta

2': ancora i padroni di casa: Okwonkwo effettua un tiro a giro, colpisce la traversa

1': granata subito pericolosi: Baldini dalla destra penetra in area e sferra un rasoterra, ma Gabriel devia

1': sfida cominciata. Calcio d'inizio agli ospiti . Nella difesa leccese c'è Bjorkengren al posto di Tuia, in avanti Olivieri preferito a Strefezza. Per l'attacco del Cittadella, fuori Antonucci e Tavernelli, giocano Badini e Tounkara.

PRIMO TEMPO

Pare che al “Tombolato” si offra, nell’area dell’ospitalità, la migliore ristorazione degli stadi italiani: qualche giornalista sentirà già l’acquolina in bocca. I piatto che deve azzannare oggi invece il Lecce è di quelli finora rimasti indigesti. A Cittadella affronterà una squadra che ha ottenuto nove punti in classifica, uno in più dei salentini, e caratterizzata da un gioco consolidato.

La squadra veneta non meritava la batosta di Benevento, disfatta patita martedì scorso. Non solo: la squadra granata non è stata mai battuta dai giallorossi in campionato. E ha rifilato ai salentini pesanti sconfitte. Il tecnico dei veneti, Edoardo Gorini, teme il contropiede del Lecce. E spera che per l’incontro odierno, valido per la sesta giornata di serie B, i suoi ragazzi siano animati da rabbia. Il Lecce, dopo le vittorie su Alessandria e Crotone, cerca continuità. Mister Baroni vuole giocatori affamati: ovviamente non c'entra il rinfresco in tribuna.

FORMAZIONI

CITTADELLA: Kastrati, Perticone, Adorni, Tounkara, D’Urso, Vita, Donnarumma, Okwonkwo, Branca, Pavan, Baldini. In panchina: Maniero, Benedetti, Cuppone, Mazzocco, Beretta, Ciriello, Tavernelli, Icardi, Mastrantonio, Antonucci, Danzi, Cassandro. Allenatore: Gorini

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Olivieri, Bjarnason, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hjulmand. A disposizione: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Helgason, Listkowski, Strefezza, Blin, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Matteo Gariglio, di Pinerolo