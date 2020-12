Lecce, Natale sul campo di allenamento per i giallorossi. Migliorano le condizioni di Adjapong: domenica con il Vicenza ci sarà

LECCE Natale sul campo di allenamento per i giallorossi. Questa mattina, capitan Mancosu e compagni si sono allenati sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort. Lavoro differenziato per gli infortunati Dermaku e Felici mentre Adjapong ha svolto una parte della seduta con il gruppo per poi effettuare un lavoro personalizzato. L'ex sassolese dovrebbe essere disponibile per il match di domenica, al Via del Mare, contro il Vicenza. Per domani mattina è in programma la rifinitura sempre all'Acaya.

© RIPRODUZIONE RISERVATA