Domani alle 19 c'è Lecce-Brescia. Corini: "Proviamo a fare emergere le nostre qualità"

Il Lecce torna in campo martedì sera alle 19 contro il Brescia, match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di serie B. Dopo la sconfitta interna contro l'Ascoli i giallorossi occupano al momento l'ottava posizione in classifica, l'ultima utile per i playoff. Così il tecnico del Lecce Eugenio Corini sulla gara infrasettimanle contro le rondinelle: “Non considero questa partita decisiva per recuperare terreno perché ancora ce ne sono tante – sostiene -, sicuramente è molto importante, siamo certamente in ritardo rispetto ai primi due posti e con il passare delle giornate questo ritardo si può acuire. Nel girone di ritorno i punti pesano di più perché le partite diminuiscono, dobbiamo cercare di far emergere più quelle che sono le nostre qualità piuttosto che i nostri difetti”.

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA