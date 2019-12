Brescia-Lecce: 3-0, risultato finale. Giallorossi nervosi: fioccano i gialli

Primo tempo: dalle 15 si gioca il primo anticipo della 16a giornata di andata del campionato di Serie A Brescia- Lecce. Al 32' il gol del vantaggio dei padroni di casa. A segnare, il numero 14 Jhon Chancellor: sponda di testa di Spalek e il compagno, sul secondo palo, insacca con la coscia. Pochi minuti dopo ammonizione per lo stesso Chancellor: fallo su La Mantia lanciato verso la porta avversaria. Ancora un'ammonizione al 37' per Mario Balotelli. Il fallo stavolta ai danni di Rispoli, sulla fascia laterale. Brescia al momento molto falloso: 11 interventi sanzionati, contro i 6 dei giallorossi. Ancora un'ammonizione per il Brescia: Torregrossa, il capitano, per una trattenuta ai danni di Tachtsidis. Tre gli ammoniti tra gli ospiti: Shakhov, Majer e Tabanelli. Cartellino giallo anche per mister Liverani. Possesso palla a favore dei padroni di casa. Raddoppio dei padroni di casa. In gol proprio Torregrossa, al 44': la rete a porta vuota dopo un'uscita di Gabriel. Nel frattempo, ammonito Lapadula, al rientro dopo due turni di squalifica. Fine del primo tempo.



Secondo tempo: Gabriel prova a farsi perdonare al 50', con uno strepitoso doppio intervento, prima su Balotelli e poi su Sabelli. In campo per il Lecce Falco al posto di Shakhov. Liverani prova a dare una scossa alla squadra, aumentando la spinta propulsiva. Ancora gialli, uno per parte: ammoniti Spalek e Calderoni. Terzo gol per il Brescia: in rete lo stesso Spalek, con una classica azione di contropiede. Giallorossi sbilanciati in avanti alla ricerca del gol e infilati con un'azione fulminea. Per il Lecce match oltremodo complicato. Per il Brescia, invece, deciso cambio di passo dopo il ritorno in panchina di Corini. I giallorossi cambiano ancora: in campo Farias al posto di Majer. Al 72' in campo anche Babacar al posto di Calderoni: subito occasione per l'attaccante, para Alfonso. Ancora un giallo: ammonito Farias. Doppio intervento finale di Gabriel che evita un passivo ancora più pesante. Partita terminata.



Nelle ultime cinque gare in serie A, bilancio a favore dei salentini: un pari e quattro vittorie. Il Brescia, come il Lecce, non è ancora riuscito a vincere una partita in casa dall'inizio del campionato 2019/20.



Queste le formazioni in campo al primo minuto:



Brescia: Alfonso,Sabelli, Mateju, Tonali, Ndoj, Torregrossa (C), Chancellor, Mangraviti, Bisoli, Souza O. Romulo, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Aye, Magnani, Matri, Morosini, Viviani, Martella. Allenatore: E. Corini



Lecce: Gabriel, Lapadula, Shakhov, Rossettini, La Mantia, Tabanelli (C), Calderoni, Rispoli, Majer, Dell'Orco, Tachtsidis. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Falco, Farias, Dubickas, Gallo, Babacar, Lo Faso, Maselli. Allenatore: F. Liverani. Ultimo aggiornamento: 16:59





