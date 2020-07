LECCE- BRESCIA 2-0 (diretta)

PRIMO TEMPO

Un buon Lecce detta la danza nella sfida con Brescia, quindi merita il vantaggio per due a zero. Mattatore Lapadula, a conferma che ai salentini fosse mancato un attaccante convincente. Bene Barak, Falco e Saponara, attento Gabriel. Spento capitan Mancosu. Orecchio teso verso Marassi per il derby tra Sampdoria e Genoa, quest'ultimo ora due punti avanti ai ragazzi di Liverani.48': notizia da Genova: gol annullato ai rossoblù, ancora paritàDecisi quattro minuti di recupero44': Brescia in dieci per un problema capitato a Tonali. Intanto giunge la notizia che il Genoa, inseguito in classifica dal Lecce, è nuovamente in vantaggio sulla Sampdoria41': Lapadula ci prova da distanza improponibile, non sorprende Joronen40': il Brescia si fa vivo in avanti, ma il tiro di Donnarumma va alle stelle34': Lecce vicino al tris ma il tiro di Mancosu è bloccato da Joronen32': Gol! Ancora Lapadula: infila di piatto la porta sulla respinta di Joronen. Azione portata avanti da Barak. 2-027': si ricomincia a giocare con una punizione battuta da Gabriel26': pausa concordata24': il guanto destro di Gabriel salva il Lecce su tiro da Zmrhal da distanza ravvicinata22': Gol! Lapadula la mette dentro di testa sul cross su punizione di Falco: 1-0.21': cartellino giallo a Sabelli per l'atterramento di Falco17': concitata azione in area bresciana, Lapadula non tira in porta e serve Saponara. Ripartono gli ospiti e viene ammonito Paz per fallo su Torregrossa a centrocampo13': clamoroso errore di Mancosu messo da Lapadula davanti al portiere, il capitano passa letteralmente la palla all'estremo difensore bresciano11': combinazione Donnarumma - Torregrossa, quest'ultimo scaglia il sinistro ma la palla va sul fondo8': testa di Lapadula su cross di Falco dalla destra, ma la punta giallorossa non riesce a mandare la sfera verso il secondo palo6': vibrata protesta di Lapadula per aver subíto un fallo, l'attaccante chiede il penalty, ma l'arbitro non è d'accordo1': iniziata la delicata sfida. Lecce in maglia giallorossa, rondinelle in completo bianco con richiami blu. Calcio d'inizio ai bresciani.Aria da ultima spiaggia al “Via del Mare”, ma certamente non per la vicinanza dello stadio a San Cataldo, la marina dei leccesi. Sul terreno di gioco, infatti, questa sera si affrontano gli uomini di Liverani, staccati di quattro punti dalla quart’ultima in classifica, il Genoa, dal quale sono stati battuti domenica scorsa, e il Brescia, che è penultimo. Sia l’allenatore dei salentini che Diego Lopez, tecnico dei lombardi, nei giorni scorsi hanno caricato moralmente i propri ragazzi per le ultime quattro partite del campionato di serie A. All’andata si imposero i bresciani per tre gol a zero.Tra i giallorossi mancherà lo squalificato Petriccione, e per lo stesso motivo le rondinelle non potranno schierare lo slovacco Spalek. Su sponda lombarda, incerto l’impiego di Balotelli; sul versante salentino Babacar sarà sostituito da Lapadula. Il Lecce recupera il fantasista Falco.FORMAZIONILecce:Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. In panchina: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco. Allenatore: F. Liverani.Brescia :Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. In panchina: Andrenacci, Alfonso, Mateju, Gastaldello, Ghezzi, Aye, Viviani, Semprini, Bjarnason. Allenatore: D. Lopez.Arbitro: Maresca di Napoli.