Il Lecce cerca il bis, ma a Crotone il diablo Rodriguez resta in panchina. In campo alle 20.30 - La diretta

A Crotone per vincere e per capire se davvero è poi così difficile attuare il modulo di gioco 4-3-3.

Resta in panchina Rodriguez, il giovanotto della provvidenza giallorossa, che sabato scorso ha ravvivato l'attacco salentino e realizzato un goal appena entrato in campo. Il Lecce è ancora un oggetto in formazione, non ha convinto contro l'abbordabile Alessandria nonostante la vittoria.



I giallorossi si troveranno davanti di nuovo un bomber del campionato in corso: dopo Corazza, che sabato scorso ha bucato la rete salentina, ecco Mulattieri, reduce dalla doppietta rifilata al Brescia. Cinque gol per lui finora, è in cima alla classifica cannonieri insieme a Corazza. Contro il Brescia, venerdì scorso, il Crotone ha rimontato il due a zero. La squadra calabrese non è ancora riuscita a vincere, i tre punti li ha conquistati in quattro giornate. Cerca conferme, così come il Lecce.

Le formazioni

CROTONE: Festa, Mondonico, Estevez, Mulattieri, Benali, Donsah, Canestrelli, Sala, Paz, Mogos, Maric. In panchina: Contini, Saro, Cuomo, Visentin, Vulic, Molina, Oddei, Zanellato, Giannotti, Kargbo, Nedelcearu, Schirò. Allenatore: Modesto

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Tuia, Helgason, Gendrey, Gallo, Strefezza, Hjulmand. In panchina: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin

, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Daniele Paterna, di Teramo