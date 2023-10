L’attesa sta per finire, Lameck Banda è pronto a riprendersi il Lecce. È passato un mese esatto dal giorno in cui il giovane esterno d’attacco della Zambia fu costretto ad interrompere l’allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort a causa di un problema muscolare. Era il 20 settembre scorso e a 48 ore dalla delicata sfida casalinga con il Genoa mister D’Aversa fu costretto a rinunciare ad una delle pedine più importanti dello scacchiere giallorosso. Gli esami strumentali eseguiti il giorno seguente evidenziarono una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra.

Così, dopo il lungo periodo di assenza dai campi di gioco soltanto mercoledì scorso Banda è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra, per la gioia sua e dell’intera “famiglia” giallorossa. Ovviamente, si tratta soltanto del primo passo verso il ritorno a pieno regime in gruppo ma è già tanto considerata la delicatezza dell’infortunio.

La domanda sorge spontanea: Banda sarà già disponibile per la gara di lunedì prossimo con l’Udinese? In casa del Lecce, a tutti i livelli, non c’è alcuna intenzione di andare incontro a rischi inutili, anche per non compromettere il duro lavoro svolto nelle ultime settimane dal calciatore che si è diviso tra palestra e campo per cercare di accelelare i tempi del recupero. Ragion per cui i giorni che separano dal posticipo di lunedì sul green del Bluenergy Stadium di Udine saranno sfruttati al massimo da staff tecnico e sanitario per fare tutti i test possibili e monitorare quotidianamente lo stato di salute del giovane attaccante zambiano. Va detto comunque che nella migliore delle ipotesi dunque Banda potrà far parte della lista dei convocati per la gara di Udine ma solo per essere impiegato nella parte finale del match. Non più di quindici, venti minuti. Proprio perché, in casi come questi, è consigliabile sempre un rientro graduale.

L’importanza di Banda per il Lecce è nota a tutti. Prima dello stop forzato, il giovane attaccante aveva collezionato 4 presenze in campionato prendendo parte a tutte le gare disputate dalla squadra salentina. In ordine: Lazio, Fiorentina, Salernitana e Monza. Manco a dirlo, la striscia migliore di questa prima parte di stagione con due vittorie casalinghe contro Lazio e Salernitana, e altrettanti pareggi fuori casa con Fiorentina e Monza. Fino alla quarta giornata di campionato Banda era stato utilizzato da mister D’Aversa per 312 minuti conditi da buonissime prestazioni e soprattutto da due assist. In precedenza, il numero 22 della formazione giallorossa aveva giocato in Coppa Italia nel match casalingo contro il Como, vinto dal Lecce per 1-0 con una rete realizzata dallo svedese Almqvist.

La presenza di Banda sull’out mancino del fronte d’attacco giallorosso permette al tecnico D’Aversa di disporre di uno dei calciatori più veloci della serie A 2023-2024, in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie con le sue accelerazioni e con i continui cambi di direzione. È Giusto dire comunque che il compagno di squadra che nelle ultime settimane ha preso il suo posto, Gabriel Strefezza, pur avendo caratteristiche tecniche differenti non ha affatto demeritato. Anzi, il capitano ha dato un grande contributo alla squadra partecipando attivamente ad entrambe le fasi di gioco. Ecco perché mister D’Aversa confida di averli tutti a disposizione.